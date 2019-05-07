Вторник, 7 Мая 2019 года
15:37:44 МСК

Автопроизводитель Porsche оштрафован на полмиллиарда евро

Экономика

Таковы последствия дизельного скандала для немецкой компании

Берлин, 7 мая 2019, 15:16 — REGNUM  Прокуратура Штутгарта (ФРГ) обязала компанию-автопроизводителя Porsche выплатить штраф в размере €535 млн, передает канал n-tv 7 мая.

Porsche, так же как и компания Audi и их головное предприятие Volkswagen, оказалась замешана в так называемом дизельном скандале. Расследование выявило, что автопроизводители намеренно занижали показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах дизельных автомобилей.

Как уточнили в прокуратуре, штраф, в частности, наложен из-за нарушений при выполнении обязанностей по надзору в отделе развития компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года компания Audi была оштрафована в Германии на €800 млн, а в июне власти Германии наложили штраф на Volkswagen в размере €1,18 млрд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Дизельный скандал» вокруг концерна Volkswagen
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить