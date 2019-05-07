Автопроизводитель Porsche оштрафован на полмиллиарда евро

Берлин, , 15:16 — REGNUM Прокуратура Штутгарта (ФРГ) обязала компанию-автопроизводителя Porsche выплатить штраф в размере €535 млн, передает канал n-tv 7 мая.

Porsche, так же как и компания Audi и их головное предприятие Volkswagen, оказалась замешана в так называемом дизельном скандале. Расследование выявило, что автопроизводители намеренно занижали показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах дизельных автомобилей.

Как уточнили в прокуратуре, штраф, в частности, наложен из-за нарушений при выполнении обязанностей по надзору в отделе развития компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года компания Audi была оштрафована в Германии на €800 млн, а в июне власти Германии наложили штраф на Volkswagen в размере €1,18 млрд.