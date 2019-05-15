Москва, 15 мая, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XVI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ «Демография в России: будущее в детях. Будущее с детьми». Съезд открылся в Уфе, сообщается на сайте Кремля.

Аристарх Васильевич Лентулов. Дети в саду. 1918

«В регионах России в тесном взаимодействии с законодательной и исполнительной властью выстраивается эффективная работа, которая в полной мере отвечает целям и задачам национального проекта «Демография», — отметил президент.

По мнению Путина, в рамках Десятилетия детства и в связи с принятием Закона об уполномоченных по правам ребёнка востребованная миссия по защите детства выходит на новый уровень.

«Институт уполномоченных по правам ребёнка в России на практике доказал свою востребованность и состоятельность. Решения нынешнего форума обязательно воплотятся в реальные дела и начинания», — выразил уверенность глава государства и пожелал успехов участникам съезда.

Подробности: Десятилетие детства — «новая веха политики Путина»

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации нацпроектов.

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