Москва, 15 мая, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Рост экспорта легковых машин из РФ за первые три месяца 2019 года составил 43,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявил представитель российского экспортного центра в интервью РИА Новости.

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Таким образом, экспорт из России составил 22,7 тыс. машин на общую сумму $307 млн (около 20 млрд рублей). Это самый высокий показатель за последние три года.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов объяснил резкий рост российского экспорта тем, что его объемы очень маленькие в принципе. И поэтому любое его увеличение значительно отражается на относительном росте.

«Также, если посмотреть, за последнее время многие автопроизводители начали активно развивать экспорт, так как есть недозагруженные мощности внутри страны. Маловероятно, что внутренний спрос вырастет настолько, чтобы дозагрузить эти мощности. Усилия, которые предпринимали автопроизводители и правительство, субсидируя экспорт, тоже, наверное, дали такой результат», — сообщил Беспалов.

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