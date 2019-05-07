В апреле 2019 года продажи АвтоВАЗа увеличились на 5%

Тольятти, Самарская область, , 13:32 — REGNUM В апреле 2019 года тольяттинский автозавод АвтоВАЗ продал на российском рынке 32 316 автомобилей марки Lada. Об этом 7 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Этот показатель продаж на 5% выше, чем в апреле 2018 года. По информации пресс-службы завода, по итогам января-апреля 2019 года российские дилеры АвтоВАЗа продали 114 679 авто. Это на 4,4% выше показателя 2018 года.

Также сообщается, что рыночная доля машин Lada, по оценкам автокомпании, на конец апреля составила 21,1%.

«В апреле Lada снова показала увеличение доли рынка, что подтверждает успех новых моделей. Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» демонстрируют свою высокую эффективность», — заявил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек.

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