Москва, 15 мая, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В метро Москвы интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии введены в график, сообщает 15 мая Twitter метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее были увеличены интервалы при движении поездов по второму пути в сторону станции «Щёлковская».

Причины сбоя не названы.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов изъяли у пассажира московского метрополитена макет гранаты.