В московском метро задержали мужчину с макетом гранаты

Москва, , 02:28 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов изъяли у пассажира московского метрополитена макет гранаты, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное ГУ МВД РФ.

Сообщается, что инцидент произошел на станции «Рижская» столичной подземки. Полицейские обнаружили мужчину с подозрительным предметом, похожим на гранату. Мужчину задержали, в ходе обыска выяснилось, что изъятый предмет оказался макетом гранаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля полицейские Санкт-Петербурга задержали молодого человека, которого подозревают в совершении хулиганских действий в петербургском метро 9 апреля. Тогда молодой человек, находясь в вагоне метро, несколько раз сильно пнул дверь поезда, а затем выбил стекло двери.

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