Йошкар-Ола, 10 сентября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В 2022—2023 годах будет проведена реконструкция искусственной взлётно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы с заменой светотехнического оборудования. Об этом стало известно в ходе заседания правительства республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что в 2020 году планируется развивать авиасообщений из столицы Марий Эл в направлении Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя. При этом уточняется, что рейсы в Санкт-Петербург могут выполняться круглогодично дважды в неделю, а перелеты в южных направлениях — дважды в неделю в течение летних месяцев.

Также на прошлой неделе глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении минтрансу республики 6,5 млн рублей на обеспечение деятельности аэропорта. Кроме того, планируется передать взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку, перрон и систему водоотвода на баланс ФГУП «Администрация гражданских аэропортов».

Как сообщало ИА REGNUM, перед запуском регулярного авиасообщения между Йошкар-Олой и Москвой после 3,5-годичного перерыва был выполнен текущий ремонт ВПП аэропорта Йошкар-Олы. Единственным участником конкурентной процедуры стало АО «Марий Эл дорстрой», в ходе торгов максимальная (начальная) цена контракта была снижена с 12 млн рублей до 11,94 млн рублей. Финансирование работ проводилось за счет бюджета Марий Эл.