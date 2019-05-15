Лос-Анджелес, США, 15 мая, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Глава кинокомпании Disney Роберт Айгер подтвердил информацию о том, что создатели «Игры престолов» будут снимать следующие фильм киновселенной «Звёздные войны». Об этом 14 мая сообщил портал Deadline.

Постер кинофильма «Звездные войны»

Айгер сказал, что компания уже заключила с Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Вайсом соответствующее соглашение. «И мы больше ничего скажем об этом», — добавил глава Disney.

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Напомним, финальный эпизод «Игры престолов» выйдет в эфир телеканала HBO 19 мая 2019 года. Девятая часть известной космической саги получила название «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», её премьера в России состоится 19 декабря 2019 года.