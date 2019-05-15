Биробиджан, 15 мая, 2019, 05:21 — ИА Регнум. В детском саду поселка Теплоозёрский в ЕАО снова кормят воспитанников — районной администрации удалось частично погасить долги перед поставщиком продуктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сухари

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Тем не менее в самом детском саду говорят, что закупленных продуктов хватит лишь на неделю, что будет потом — не знает никто, так как долги перед поставщиком погашены районной администрацией лишь частично, и не исключено, что через неделю ситуация с отказом поставщика продолжать доставлять продукты повторится.

В социальных сетях родители воспитанников детского сада № 2 сравнивают ситуацию с «голодомором» и сетуют, что им некуда пристроить своих детей на рабочее время.

Исполняющая обязанности заведующей детского сада Елена Швецова данными об объёме долга перед поставщиком не располагает, ей также неизвестно, какую часть долга удалось погасить.

Продукты нам привезли, и мы работаем с питанием воспитанников. Сегодня в детский сад привели 102 ребенка. Продуктов по расчетам нам хватит до следующей поставки, которая должна быть в среду. В пятницу подадим заявку, и неизвестно, примут её или откажут, — сообщила Елена Швецова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в детском саду № 2 посёлка Теплоозёрск в Еврейской области из-за накопившейся задолженности поставщик продуктов питания отказался исполнять свои обязательства, потребовав погасить долг. Невозможность кормить детей вызвала широкий общественный резонанс, а власти Облученского района заверили родителей, что найдут способ погасить долг и восстановить питание воспитанников детского сада.