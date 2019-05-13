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В ЕАО заведующая детсадом, в котором нечем кормить детей, ушла в отпуск

Общество

Власти уверяют, что областной бюджет готов исправить ситуацию

В ЕАО заведующая детсадом, в котором нечем кормить детей, ушла в отпуск
Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж. Владимир Попов. 1980. СССР
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Биробиджан, 13 мая 2019, 12:25 — REGNUM  Ситуация с питанием воспитанников детского сада № 2 в посёлке Теплоозёрск Еврейской области так и не решена. По состоянию на 13 мая, детей в дошкольном образовательном учреждении не кормят, а заведующая детсадом ушла в отпуск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В режиме «образовательной деятельности» без предоставления питания своим воспитанникам функционирует детский сад поселка Теплоозёрск. Это стало возможным из-за образованного значительного долга со стороны муниципального бюджета перед поставщиками продуктов питания, из-за чего поставщик остановил свою работу и потребовал погасить накопившуюся задолженность, сообщили в образовательном учреждении.

Так же из разговора с сотрудниками дошкольного учреждения стало известно, что директор детского сада ушла в отпуск, а количество детей, которых приводят до обеда, сократилось в десять раз.

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Как сообщили в администрации Облученского района, критическая ситуация с питанием в дошкольных учреждениях складывается практически во всех населённых пунктах, ожидается, что с помощью областного бюджета ситуация в ближайшее время будет стабилизирована.

«Сегодня будем решать, какое дошкольное образовательное учреждение нуждается в помощи в первую очередь. Рассчитываем, что в ближайшие дни ситуация с организованным питанием дошкольников улучшится», — сообщили в финуправлении Облученского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая детский сад № 2 посёлка Теплоозёрск Облученского района Еврейской автономии прекратил кормить своих воспитанников по причине отказа поставщика продуктов продолжать работу из-за накопившегося долга за ранее оказанные услуги. Давать домашнюю еду с собой в детский сад родители не могут — это строго запрещено законом. Поэтому вопрос временно решили следующим образом: ведётся только образовательная деятельность, и дети находятся в саду до 12:00, затем родители их забирают.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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