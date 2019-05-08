В Еврейской области детсадовцы остались без еды

Биробиджан, , 07:36 — REGNUM С 8 мая детский сад № 2 поселка Теплоозёрск Облученского района Еврейской автономии прекращает кормить своих воспитанников по причине отказа поставщика продуктов продолжать работу из-за накопившегося долга за ранее оказанные услуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за сложившейся ситуации детский сад вынужден работать до полудня и будет осуществлять только образовательную деятельность без питания воспитанников, передаёт ЕАОMedia. Родители шокированы: у большинства из них нет возможности сидеть дома, и пристроить малышей некуда. 170 детей фактически будут предоставлены сами себе.

Из-за отсутствия финансирования со стороны районной администрации у нас накопились долги перед поставщиком продуктов питания — около 1 млн рублей. В результате поставщик отказался предоставлять свои услуги. С сегодняшнего дня без питания остался только наш детский сад. Но на грани сейчас практически все дошкольные учреждения, — прокомментировала ситуацию заведующая детским садом №2 п. Теплоозёрск Оксана Никулина.

Давать домашнюю еду с собой в детский сад родители не могут — это строго запрещено законом. Поэтому пока вопрос решили следующим образом: ведётся только образовательная деятельность, и дети будут находиться в саду до 12:00, затем родители их должны забрать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких школах Облученского района Еврейской АО за долги перед коммунальщиками арестованы расчётные счета. Это привело к отказу от горячего питания для школьников. Родители учащихся возмущены, администрация района делает всё возможное для исправления ситуации, но внятного выхода не видит никто. Начальник отдела образования администрации района Светлана Паршина подтвердила, что в большинстве из имеющихся в Облученском районе 11 школ казначейством приостановлены операции по счетам учреждений.