Москва, 14 мая, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Законопроект о возвращении медицинских вытрезвителей внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда, среди которых Валерий Рязанский, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Советский вытрезвитель (Спецмедслужба)

Парламентарии намерены дать возможность властям регионов создавать медвытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Предполагается, что в этих учреждениях будет оказываться помощь людям, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

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Создание системы медицинских вытрезвителей в регионах России поддержало Министерство здравоохранения. При этом Миндздрав предлагает доработать законопроект. В частности, по словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, необходимо более детально рассмотреть вопрос с оплатой пребывания граждан в медвытрезвителях или введение принудительных работ, если человек заплатить не может.