Москва, , 13:23 — REGNUM

Законопроект, позволяющий полиции доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения во все вытрезвители, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, среди которых депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM23 апреля.

Депутаты отметили тренд на восстановление вытрезвителей. Сегодня уже в 20 регионах РФ появились специализированные муниципальные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться. Такие учреждения создаются как на базе медицинских, так и на базе социальных и других госучреждений.

«По оценке МВД России, в регионах, где функционируют подобные учреждения, уровень «пьяной» преступности имеет более высокие темпы снижения (в среднем на 16,2%), что свидетельствует об их высокой профилактической роли», — отмечают авторы инициативы.

При этом, по закону о полиции, доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения можно только в медицинские организации. Авторы законопроекта предлагают исправить эту ситуацию. Если закон будет принят, то сотрудники полиции смогут доставлять таких граждан во все вытрезвители.

Парламентарии отмечают, что такое нововведение позволит более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на состоянии преступности.