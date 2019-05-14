Вашингтон, 14 мая, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Венесуэла осудили проникновение в свое посольство в Соединенных Штатах группы людей в форме ФБР и полиции Вашингтона. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон 14 мая на своей странице в Twitter.

Mppre.gob.ve Полиция США штурмует здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне

По словам Рона, власти США нарушают международное право, принуждая сторонников действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть посольство.

По имеющейся информации, 13 мая 2019 года американские спецслужбы взломали замок здания посольства Венесуэлы в США и вошли внутрь. Однако правоохранителям не удалось выпроводить сторонников Мадуро из посольства, поскольку у них не было соответствующих санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты из США, поддерживающие действующего президента Боливарианской Республика, с апреля 2019 года живут в здании посольства Венесуэлы. Ранее власти Соединенных Штатов вынудили венесуэльских дипломатов покинуть дипмиссию в Вашингтоне.

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