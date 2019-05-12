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Посольство Венесуэлы в Вашингтоне обесточено и лишено воды

Политика

В дипмиссии остаются американские сторонники Николаса Мадуро

Вашингтон, 12 мая 2019, 01:43 — REGNUM  Власти США прекратили подачу воды и электроэнергии в посольство Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся активисты — сторонники президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом написала одна из лидеров инициативной группы Медея Бенджамин в Twitter.

По её словам, американские власти оставили находящихся в посольстве людей без воды, чтобы «выкурить» их оттуда. «Ни света, ни воды, мало еды», — уточнила активистка.

Сторонники Мадуро, однако, «держатся твердо», добавила она. Электричество в дипмиссии отключили 9 мая, а воду — 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, американские активисты, поддерживающие Мадуро, с апреля живут в посольстве Венесуэлы. Ранее власти США вынудили венесуэльских дипломатов покинуть представительство в Вашингтоне.

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Политический кризис в Венесуэле
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