ВОЗ определила еще одну причину ожирения у детей
Женева, Швейцария, 14 мая, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Ребенок, находившийся на грудном вскармливании, надежнее защищен от возникновения ожирения. Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на результаты исследований.
«ВОЗ рекомендует практиковать исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка, — говорится в сообщении. — После этого следует начать приучение младенца к прикорму…, продолжая при этом кормить его грудью до 2 лет или дольше».
Малыши, согласно двум исследованиям, надежнее защищены от возникновения ожирения, если они находились на грудном вскармливании длительный срок.
Ученые в ходе исследований изучили данные о здоровье детей, проживающих в 21 государстве Европы. Отмечается, что среди приблизительно 13,7 млн детей в возрасте 6−9 лет, крайней степенью ожирения на данный момент страдают почти 400 тыс. Авторы исследований добавляют, что если ребенок получает материнское молоко длительное время, риск ожирения снижается на 13%.
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