Луганск, 14 мая, 2019, 07:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики девять раз открывали огонь по территории ЛНР, сообщили 14 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Под обстрелами оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Донецкий, Золотое-5, Калиново, Славяносербск и Фрунзе.

Боевики ВСУ применили миномёты калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, сутками ранее защитники ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь из тех видов вооружений, которые не были запрещены Минскими соглашениями. В результате один боевик ВСУ погиб, ещё один получил ранения.

Читайте также: Ответным огнём защитники Донбасса уничтожили трёх боевиков ВСУ — Безсонов