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Ответным огнём защитники Донбасса уничтожили трёх боевиков ВСУ — Безсонов

Происшествия

Двоих в ДНР и одного в ЛНР

Донецк, 13 мая 2019, 15:56 — REGNUM  За минувшие сутки защитники ДНР уничтожили двух боевиков ВСУ, заявил 13 мая на брифинге начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

«На мариупольском направлении 79-я десантно-штурмовая бригада из крупнокалиберных пулемётов дважды обстреляла Саханку. Ответным огнём из не запрещённого Минскими соглашениями вооружения двое украинских военнослужащих были уничтожены», — рассказал он.

По его словам, ДНР обстреливали боевики пяти бригад ВСУ. Под обстрелами оказались 11 населённых пунктов ДНР.

Ранее представитель народной милиции ЛНР заявил, что защитники ЛНР уничтожили одного боевика в районе населённого пункта Новотошковское, ещё один получил ранения в районе Крымского. Защитники Донбасса применяли не запрещённое Минскими соглашениями оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки территория ДНР 15 раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.

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Война в Донбассе
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