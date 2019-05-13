Гродно, Белоруссия, 13 мая, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Осуществлённый властями Гродно демонтаж бюста народного героя Гражданской войны Василия Чапаева не является «борьбой с советскими монументами». Об этом 13 мая проинформировало ИА «Красная Весна», цитируя полученный ответ из МИД РФ.

OlekK Бюст Василия Чапаева. Гродно

В ответе на запрос российские дипломаты отметили, что тщательно отслеживают происходящие за рубежом события, связанные с попытками переписать историю в угоду своих конъюнктурных интересов, стереть из народной памяти истинных героев прошлого и включающие такие действия, как демонтаж памятников, переименование улиц и иные. МИД РФ считает, что для Белоруссии «подобные проявления не характерны, несмотря на особое мнение по ряду исторических сюжетов».

«МИД России и посольство России в Минске обратили внимание на факт демонтажа бюста народному герою В. И. Чапаеву в Гродно. Отметили негативное восприятие произошедшего со стороны гродненцев, в особенности старшего и среднего возраста, а также российских соотечественников», — сказано в ответе МИД РФ.

Российские дипломаты сообщили: «23 апреля с. г. сотрудник российского посольства встретился с представителями Гродненского областного исполнительного комитета. В ходе беседы даны разъяснения, что памятник действительно демонтирован для проведения реставрационных работ и по их окончании ему будет найдено достойное место в одном из городских музеев. Кроме того, получены заверения, что принятые меры не являются «борьбой с советскими монументами», поскольку подавляющее большинство советских названий топонимических объектов как в столице, так и в других населенных пунктах Белоруссии не менялись последние 25 лет».

Издание напомнило повод для обращения: перед тем как демонтировать бюст В. И. Чапаева в Гродно, улицу, где был установлен монумент, переименовали, отдав предпочтение некоему «белорусскому писателю Михасю Васильку». Ранее издание сообщало, что инициативу освободить улицу Гродно от бюста В. И. Чапаева выдвинули белорусские националисты, которые считают необходимым убрать из публичного пространства героизацию «идеологического врага».

«Одним из инициаторов является член молодежной праворадикальной организации «Малады фронт» («Молодежный фронт») Руслан Кулевич, — сказано в публикации издания. — Члены данной организации участвовали в боевых действиях в рядах националистических подразделений ВСУ на юго-востоке Украины. Открыто выступают за героизацию руководителей Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии‌ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича».

Отметим, что даже представители гродненской интеллигенции не знают, что это за «письменник» — Михась Василёк, и чем он так полюбился местным чиновникам, принявшим за всех горожан решение о переименовании в угоду маргинальной группе праворадикалов и русофобов. Никаких общественных слушаний на эту тему не проводилось, хотя решение подобных вопросов не должно быть тайным, если ориентироваться на действующее в Белоруссии законодательство и Конституцию.

Также отметим, что в других городах области (например, в Лиде) памятники деятелям советской эпохи убирают с глаз подальше в закоулки площадей или на задворки. Такая тенденция характерна и для других городов Белоруссии.

Гродненские власти никак не могут объяснить, зачем им понадобилось переименовывать улицу Чапаева и прятать подальше от прохожих бюст легендарного комдива. Празднующие победу праворадикалы через свои издания сообщают, что провинциальные чиновники якобы согласились с тем доводом юных БНФовцев, что Чапаев не имеет никакого отношения ни к Гродно, ни к Белоруссии. Белорусы в соцсетях высмеивают такой аргумент: Карл Маркс тоже не имеет никакого отношения к Минску — тем не менее по адресу ул. К. Маркса, 38 находится здание президентской администрации.

Напомним, «война с памятниками» и «война памятников» — давние явления в общественно-политической жизни Белоруссии, которые МИД РФ упорно не замечал. Среди наиболее резонансных инцидентов, прошедших мимо «Россотрудничества» и других структур МИД РФ, — разрушение памятника герою Отечественной войны 1812 года генералу Якову Кульневу.

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