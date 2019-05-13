Киншаса, 13 мая, 2019, 17:55 — ИА Регнум. На востоке Конго в очередной раз атакован центр профилактики и лечения от лихорадки Эбола, 13 мая передает агентство Associated Press.

(сс) UNMEER Simon Ruf Медицинский персонал центра профилактики и лечения от лихорадки Эбола

По сообщению властей, в ходе атаки никто из медицинского персонала не пострадал, был убит один нападавший.

После атаки медицинский центр покинули врачи и медсестры, в результате чего скончались двое пациентов.

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