В Конго снова атакован центр борьбы с лихорадкой Эбола
Киншаса, 13 мая, 2019, 17:55 — ИА Регнум. На востоке Конго в очередной раз атакован центр профилактики и лечения от лихорадки Эбола, 13 мая передает агентство Associated Press.
(сс) UNMEER Simon Ruf
Медицинский персонал центра профилактики и лечения от лихорадки Эбола
По сообщению властей, в ходе атаки никто из медицинского персонала не пострадал, был убит один нападавший.
После атаки медицинский центр покинули врачи и медсестры, в результате чего скончались двое пациентов.
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