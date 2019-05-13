Москва, 13 мая, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Группировка хакеров на протяжении девяти лет атаковала российские компании и государственные структуры. Об этом 13 мая сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Лабораторию Касперского» и компанию Positive Technologies.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Злоумышленники взламывали сети и компьютеры организаций при помощи уязвимости планировщика задач. Группировка получила название TaskMasters, на основании оставленных ей следов специалисты сделали предположение, что хакеры общаются на китайском языке.

Читайте также: В США девять человек обвинили в кражах сим-карт и ущербе на сумму $2,4 млн

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ФБР обвинило хакеров из КНДР в создании нового вируса ELECTRICFISH. Эксперты организации считают, что это вредоносное ПО было создано группировкой, известной под названиями Hidden Cobra, Lazarus Group и Guardians of Peace.