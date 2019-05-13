Москва, 13 мая, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Установить срок действия полиса ОСАГО в диапазоне от одного дня до года, предлагает вице-спикер Игорь Лебедев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом 13 апреля пишет «Парламентская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Парламентарии внесли в Государственную думу соответствующий законопроект. Сообщается, что в первом чтении инициатива будет рассмотрена уже в мае 2019 года.

По словам разработчиков законопроекта, необходимость в уменьшении периода страхования автогражданской ответственности объясняется тем, что в настоящее время в России много случаев езды без полисов ОСАГО и не в последнюю очередь это происходит из-за установленных ограничений по сроку действия страховки.

Депутаты также предусмотрели в законопроекте возможность автовладельцу досрочно расторгать договор ОСАГО. При этом страховщик в течение 14 дней обязан вернуть страхователю часть страховой премии.

Напомним, за езду без страховки автолюбителю грозит штраф до 800 рублей. Согласно действующему законодательству России, минимальный период страхования автомобиля составляет три месяца.

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