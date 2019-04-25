Медведев поручил рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в КАСКО

Москва, , 14:36 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам экономики, экономического развития и юстиции совместно с Центральным банком рассмотреть возможность включения рисков по Обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в полис добровольного страхования КАСКО. Об этом сообщается на сайте правительства.

«О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 1 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев назвал интересной идею «совмещения» КАСКО и ОСАГО. По его словам, необходимо посмотреть на совмещение подходов регулирования обязательного страхования и страхования добровольного в рамках гражданского законодательства, если там противоречий в регулировании не будет, то сама по себе идея хорошая.

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