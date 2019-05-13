Москва, 13 мая, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Торги по американскому доллару закрылись 10 мая без изменения на уровне среды. Недельное изменение тоже составило 0%. К евро и британцу российская валюта подешевела на 0,39% и 0,60% соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Торговый конфликт США и Китая доминировал на всех биржах всю неделю. При этом ценовые колебания в паре доллар/рубль были сдержанными в диапазоне 65,50 руб.

Штаты повысили торговые пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%. Несмотря на повышение, Китай продолжил вести с ними переговоры по торговой сделке. Президент США Трамп и министр финансов Мнучин заявили, что торговые переговоры с Китаем были конструктивными.

Штаты повысили пошлины, поэтому они сейчас не будут торопиться с переговорами точно. Об этом в своем аккаунте Twitter написал Трамп. Он сказал, что пошлины вводить легче, и они принесут стране больше денег, чем сделка.

Сегодня, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,24% и стоит $70,88. Цена остается торговаться выше $70. Спрос на ОФЗ сохраняется высокий. Есть все основания временно переместиться обратно на уровень 64,65 руб.

У продавцов доллара есть день, чтобы закрепиться ниже 65 руб. Если по итогам дня цена останется выше 65 руб., то 14 мая ожидается рост пары до 65,50.

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