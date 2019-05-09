Реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3%

Москва, , 05:26 — REGNUM Рост реального эффективного курса рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции) за январь — апрель 2019 г. составил 5,3%, сообщили в Банке России.

Уточняется, что за апрель этот показатель вырос на 1,4%: к доллару на полпроцента, к евро — на 1,4%.

При этом номинальный эффективный курс рубля за апрель увеличился по сравнению с мартом на полтора процента: к доллару на 0,8%, к евро — на 1,6%.

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