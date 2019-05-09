Четверг, 9 Мая 2019 года
06:14:59 МСК

Реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3%

Экономика

В период с января по апрель

Реальный эффективный курс рубля вырос на 5,3%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 9 мая 2019, 05:26 — REGNUM  Рост реального эффективного курса рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции) за январь — апрель 2019 г. составил 5,3%, сообщили в Банке России.

Уточняется, что за апрель этот показатель вырос на 1,4%: к доллару на полпроцента, к евро — на 1,4%.

При этом номинальный эффективный курс рубля за апрель увеличился по сравнению с мартом на полтора процента: к доллару на 0,8%, к евро — на 1,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль укрепился на фоне повышения цен на нефть

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить