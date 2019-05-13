Кстово, Нижегородская область, 13 мая, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Ещё одна нижегородская больница попала в антигерои у посетителей, так как состояние палат, мест общего пользования детского отделения Кстовской районной больницы вызывает шок у родителей маленьких пациентов — обшарпанные стены, ободранный линолеум, ржавчина в душевых. Фотографии отделения появились в одной из групп соцсетей и вызвали оживлённое обсуждение, в том числе и среди родителей бывших пациентов, отметивших, что «это позор для правительства Нижегородской области». Участники дискуссии предложили во время следующего визита Владимира Путина или Дмитрия Медведева в Нижегородскую область провести его по больницам города или лучше послать «ходоков в Москву», пишет корреспондент ИА REGNUM.

Принтскрин из vk.com группы «Посдлушано Кстово» Детское отделение больницы Кстово

Принтскрин из vk.com группы «Посдлушано Кстово» Детское отделение больницы Кстово

Фотографии появились в одном из пабликов соцсетей 12 мая и уже вызвали негодование и бурное обсуждение, в котором приняли участие и родители бывших пациентов:

«Да, там и правда ужас. Особенно когда тараканы и муравьи начинают ползать по тебе ночью. Но есть палата, которая ближе к туалету, по внешнему виду она норм. Лучше остальных», «Ужас. Полная антисанитария. Одно лечат, другое калечат!», «Фасад красивый сделали, окна поменяли — обертка красивая, а внутри…», «Зато игровую зону там сделали, поставили новый диван и шкафы. Лучше бы занялись палатами. Как бомжатник! Позорище!».

В ходе обсуждения, помимо праведного возмущения состоянием детского отделения, звучали и предложения:

«Просто нужно, чтобы дети чиновников, отвечающих за эти заведения, лечились именно в них. А не где-то там», «Это позор для правительства Нижегородской области и России. В следующий раз, когда Путин с Медведевым приедут в Кстово на завод, провести их по больницам города», «Да это надо отослать в приёмную президента России с уведомлением, или не послать ли нам ходоков в Москву, как когда-то к Ленину?», «Эти бы фото в администрации показать и спросить их комментарии…», «Надо предложить администрации вместо салюта на день города Кстово пустить эти деньги в реальное дело!!! Да и в другие праздники можно без салюта обойтись».

Нижегородский журналист Ирина Славина для понимания ситуации на своей странице в соцсетях обнародовала рядом две фотографии — отделения Кстовской больницы и ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами президента РФ. Оба учреждения — бюджетные.

Принтскрин из facebook.com личной страницы И. Славиной В Кстово

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Напомним, в январе 2019 года «героем» обсуждения стала другая районная больница Нижегородской области, и также детская. Депутат Госдумы от региона Александр Курдюмов (ЛДПР) даже сравнил медучреждение с концлагерем, предложив властям не заниматься политическими играми, а «срочно принять меры».

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