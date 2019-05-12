Токио, 12 мая, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Сбой в работе подъемника на горнолыжном курорте в Японии привел к тому, что 160 человек два часа находились в кабинках. Об этом сообщает агентство Kyodo.

(сс) Ray Swi-hymn Горнолыжный подъемник в префектуре Ямагата. Япония

Владелец курорта в префектуре Ямагата пояснил, что поломка произошла в электросистеме подъемника, из-за чего механизм остановился. Спасателям удалось вызволить лыжников спустя некоторое время, никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе подобный инцидент случился в Чехии. Более 70 лыжников оказались заблокированы на подъемнике в поселке Червена вода из-за упавшего дерева. Туристы оставались в кабинках около трех часов, пострадавших не было.

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