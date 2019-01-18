Выяснилась причина аварии горнолыжного подъемника в Чехии

Прага, , 08:33 — REGNUM Чешские спасатели оказали помощь 71 горнолыжнику, заблокированным в результате аварии подъемника в чешском поселке Червена вода в Орлицких горах. Об этом пишет издание Ceske Noviny.

Отмечается, что кабинки подъемника остановились в воздухе после падения на лебедку ствола дерева. В результате туристы (среди которых были и несовершеннолетние) «провисели» в воздухе около трех часов. Прибывшие на вертолетах спасатели благополучно выручили всех лыжников, никто из них даже не получил переохлаждения, поскольку кабинки оборудованы системой отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2018 года австрийские спасатели завершили операцию по вызволению 150 лыжников с застрявшего подъемника на горе Крейшберг к северу от Клагенфурта.

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