Вашингтон, 12 мая, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Китаю не стоит ждать очередных президентских выборов в США в надежде, что к власти придет демократ. Пекину следует поторопиться и заключить торговую сделку с Вашингтоном, написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп

Трамп предположил, что на недавно прошедших переговорах по торговле Китай «жестко побили», и власти страны решили подождать до 2020 года. Тогда в США пройдут очередные выборы, и если Пекину повезет, «победит демократ».

В таком случае Китай мог бы по-прежнему обирать США на $500 млрд в год, добавил глава США, говоря о размере торгового дефицита с КНР. Он также выразил уверенность, что победит на выборах благодаря «лучшим цифрам по экономике и занятости в истории США», и добавил, что китайские власти поступят мудро, действуя сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле прошел ранее в Вашингтоне и не принес результатов. С 10 мая тарифы на китайские товары на сумму около $200 млрд были подняты с 10% до 25%, при этом Трамп поручил запустить процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся китайский импорт — на товары стоимостью $300 млрд.

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