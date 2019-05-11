Токио, 12 мая, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Мирный договор между Россией и Японией может быть ратифицирован только при удовлетворении требований обеих сторон. Об этом заявил японский министр иностранных дел Таро Коно, передает телеканал NHK.

Mid.ru Таро Коно

Глава японского МИД выступил на острове Хоккайдо после того, как вернулся с переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Договор не может быть ратифицирован, если парламенты РФ и Японии его не примут, а потому нужно рассматривать различные варианты и продвигать переговоры ради удовлетворения требований обеих стран, отметил он.

Таро Коно также высказался за скорейшее продвижение переговоров с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча министров иностранных дел России и Японии прошла в Москве 10 мая. Сергей Лавров по её итогам заявил, что вопрос заключения мирного договора с Токио — дело долгое, требующее длительной работы и подъёма отношений двух стран на качественно новый уровень.

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