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Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Японии Таро Коно

Политика

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Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Японии Таро Коно
Иллюстрация: Mid.ru
Переговоры Сергея Лаврова и Таро Коно

Москва, 10 мая 2019, 14:58 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подвел итоги переговоров со своим японским коллегой Таро Коно, которые прошли сегодня, 10 мая, в Москве.

На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил, что вопрос заключения мирного договора с Японией — это дело долгое, которое может быть решено только в результате длительной работы и подъёма отношений между Москвой и Токио на качественно новый уровень.

Лавров рассказал, что в ходе переговоров он обсудил с главой МИД Японии Коно возможные пути выхода на такие договорённости, которые бы в полной мере отвечали интересам Москвы и Токио и были бы однозначно поддержаны российскими и японскими гражданами.

«Задача это непростая, очевидно, что решить её можно лишь путём длительной и кропотливой креативной работы. Необходимо добиться подъёма российско-японских отношений через всеобъемлющее развитие двусторонних связей», — сказал Лавров.

Напомним, что российско-японские переговоры о возможном заключении мирного договора между двумя странами идут уже много лет, и никаких результатов они не принесли. Все дело в том, что японская сторона упорно пытается добиться отторжения от России части Сахалинской области — четырёх островов Курильской гряды. Россикая власть не раз отвечала Японии, что готова рассмотреть в качестве жеста доброй воли передачу Японии двух островов — Шикотана и Хабомаи (группа из нескольких малых островов), но только после заключения мирного договора. Российская общественность выступает категорически против каких-либо территориальных уступок Японии.

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Мирный договор между Россией и Японией
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