Москва, 11 мая, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Версия, что пассажиры с ручной кладью якобы мешали эвакуации из горевшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), не подтвердилась. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

SuperJet International Интерьер SSJ-100

«Информация (данные о проблемах с эвакуацией из самолета из-за ручной клади) проверялась, — сказал источник. — Подтверждений не нашла».

По его словам, шансов на спасение у большинства пассажиров в хвостовой части воздушного судна практически не было, так как пожар охватил ее в первую очередь.

Источник добавил, что многие пассажиры, не успевшие даже расстегнуть ремни, погибли мгновенно, отравившись продуктами горения либо получив травмы во время жесткой посадки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил жёсткую посадку и загорелся самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. В результате ЧП погиб 41 человек.

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