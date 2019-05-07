СК назвал ошибки, совершенные пилотами сгоревшего SSJ-100

Москва, , 18:27 — REGNUM Следственный комитет назвал ошибки пилотов пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который загорелся при жесткой посадке в аэропорту «Шереметьево». Об этом сегодня, 7 мая, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники в Следственном комитете и Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В ходе проводимого расследования было установлено, что двигатели самолета работали вплоть до того момента, пока их не потушили — то есть уже после жесткой посадки и остановки воздушного судна.

Также было установлено, что пилоты после посадки открыли боковое окно кабины, что могло усилить тягу воздуха и увеличить скорость горения топлива.

Кроме того, стало известно, что Росавиация спешно проводит внеплановую проверку программ обучения пилотов «Аэрофлота».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, через 10 минут после взлета получил удар молнии, после которого часть бортовых систем отказала. Экипаж вернулся в аэропорт «Шереметьево», но посадка была жесткой и самолет загорелся. Погиб 41 человек.