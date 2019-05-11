Багдад, 11 мая, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5, 3 произошло у границы Ирака и Ирана. Об этом 11 мая сообщила Геологическая служба США (USGS).

Angelo_Giordano Разрушенный землятрясением дом

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 10:28 по единому координированному времени (13:28 мск). Очаг землетрясения был расположен на глубине 10 километров.

Эпицентр подземной стихии находился в 32 километрах к юго-западу от иракского города Халабджа (население 57 000 человек). Самый густонаселённый населённый пункт рядом с эпицентром — иракский город Сулеймания (население 723 000 человек) находился в 72 километрах на северо-восток от эпицентра.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,3, которое произошло на юго-западе Японии. Очаг землетрясения был расположен в море. В результате землетрясения пострадали несколько человекю