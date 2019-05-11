На юго-западе Японии произошло сильное землетрясение

Токио, , 11:14 — REGNUM Землетрясение силой в 6,3 балла произошло 10 мая на юго-западе Японии. Оно произошло в 8:48 утра в море у префектуры Миядзаки. Несколько человек пострадали.

По данным метеорологического агентства Японии, зафиксированные на суше толчки были более слабыми, чем в море. Их значение по шкале сейсмической интенсивности достигло отметки в 5 баллов в префектуре Миядзаки. Незначительные толчки ощущались и в других префектурах юго-западной Японии.

Метеорологическое агентство предупредило, что еще одно сильное землетрясение силой до 5 баллов ожидается в регионе в течение недели, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Во время землетрясения было на некоторое время отменено движение сверхскоростного пассажирского поезда на острове Кюсю. Также на автомагистралях в регионе было установлено ограничение скорости до 50 километров в час.