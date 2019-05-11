Суббота, 11 Мая 2019 года
11:51:49 МСК

На юго-западе Японии произошло сильное землетрясение

Происшествия

Еще одно сильное землетрясение произойдет в течение недели

Токио, 11 мая 2019, 11:14 — REGNUM  Землетрясение силой в 6,3 балла произошло 10 мая на юго-западе Японии. Оно произошло в 8:48 утра в море у префектуры Миядзаки. Несколько человек пострадали.

По данным метеорологического агентства Японии, зафиксированные на суше толчки были более слабыми, чем в море. Их значение по шкале сейсмической интенсивности достигло отметки в 5 баллов в префектуре Миядзаки. Незначительные толчки ощущались и в других префектурах юго-западной Японии.

Метеорологическое агентство предупредило, что еще одно сильное землетрясение силой до 5 баллов ожидается в регионе в течение недели, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Во время землетрясения было на некоторое время отменено движение сверхскоростного пассажирского поезда на острове Кюсю. Также на автомагистралях в регионе было установлено ограничение скорости до 50 километров в час.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить