Бухарест, 10 мая, 2019, 17:57 — ИА Регнум. В Румынии в лесной посадке упал вертолет российского производства Ка-26. Об этом сообщает издание Mukachevo.net со ссылкой на румынскую полицию и прокуратуру округа.

(сс) Derzsi Elekes Andor Ка-26

ЧП произошло на территории села Сепинца вблизи украинско-румынской границы. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот).

«Летающее устройство обнаружил в четверг вечером, 9 мая, пастух», — пишет издание.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.

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