В Румынии потерпел крушение вертолет
Бухарест, 10 мая, 2019, 17:57 — ИА Регнум. В Румынии в лесной посадке упал вертолет российского производства Ка-26. Об этом сообщает издание Mukachevo.net со ссылкой на румынскую полицию и прокуратуру округа.
(сс) Derzsi Elekes Andor
Ка-26
ЧП произошло на территории села Сепинца вблизи украинско-румынской границы. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот).
«Летающее устройство обнаружил в четверг вечером, 9 мая, пастух», — пишет издание.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.
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