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Семеро военных погибли при крушении вертолета в Венесуэле

Происшествия

Выживших нет

Каракас, 5 мая 2019, 00:27 — REGNUM  Крушение военного вертолета в Венесуэле унесло жизни семи человек — всех, кто находился на борту. Об этом сообщает газета El Nacional.

Все погибшие — офицеры Вооруженных сил Венесуэлы: три капитана, два майора и два подполковника. Причины катастрофы пока не называются, гибель военных еще не подтверждена официально.

Как сообщало ИА REGNUM, военный вертолет разбился в венесуэльском штате Миранда 4 мая. Катастрофа случилась близ вертолетной площадки в районе Орипото.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный вертолет потерпел крушение в Венесуэле

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Авиапроисшествия
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