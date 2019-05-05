Семеро военных погибли при крушении вертолета в Венесуэле

Каракас, , 00:27 — REGNUM Крушение военного вертолета в Венесуэле унесло жизни семи человек — всех, кто находился на борту. Об этом сообщает газета El Nacional.

Все погибшие — офицеры Вооруженных сил Венесуэлы: три капитана, два майора и два подполковника. Причины катастрофы пока не называются, гибель военных еще не подтверждена официально.

Как сообщало ИА REGNUM, военный вертолет разбился в венесуэльском штате Миранда 4 мая. Катастрофа случилась близ вертолетной площадки в районе Орипото.

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