Красногорск, 9 мая, 2019, 21:55 — ИА Регнум. В Подмосковье столкнулись сразу шесть автомобилей. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Kaatjem Авария

ДТП произошло сегодня, 9 мая, на 33 км Новорижского шоссе.

«По предварительным данным, в попутном направлении столкнулись шесть автомобилей, — рассказал дежурный офицер. — Пострадали три человека».

Сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, выясняют причины происшествия.

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