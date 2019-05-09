Москва, 9 мая, 2019, 19:23 — ИА Регнум. В Москве акция «Бессмертный полк» собрала 700 тысяч человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Kremlin.ru Бессмертный полк. Москва

«В шествии участвуют порядка 700 тысяч человек», — говорится в информации.

Всего в России состоялось 3700 мероприятий в ходе ежегодного шествия, которые, по данным МВД, объединили 10 миллионов человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве колонну «Бессмертного полка» возглавил президент РФ Владимир Путин. 9 мая в столице прошёл сильный ливень.

Утром в Москве состоялся парад Победы, воздушная часть которого отменена из-за метеоусловий.