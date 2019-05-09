Москва, 9 мая 2019, 18:23 — REGNUM
Два человека пострадали при обрушении дерева на юго-востоке Москвы. Об этом 9 мая сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что пострадавшие находятся в сознании, но насколько серьёзны их травмы, узнать пока не представляется возможным.
Причиной падения деревьев стала непогода. 9 мая на Москву обрушились сильные ливни с порывистым ветром.
По последним данным, от падения деревьев в городе уже пострадали как минимум четыре человека.
Ранее ИА REGNUMсообщало, что в Москве из-за неблагоприятных метеоусловий была отменена воздушная часть парада Победы в Москве.