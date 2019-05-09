Санкт-Петербург, 9 мая, 2019, 18:27 — ИА Регнум. По предварительным данным, в шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту Санкт-Петербурга 9 мая 2019 года приняли участие более 1 млн человек. Такие сведения сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Город-герой Ленинград

Они будут уточняться, потому что люди продолжали идти по Невскому с портретами своих близких и после завершения шествия организованных колонн.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту

Шествие по Невскому проспекту возглавила колонна ретро-автомобилей с ветеранами и блокадниками. Затем по главному проспекту города в направлении Дворцовой площади двинулась колонна «Бессмертного полка».

Шествие завершилось на Дворцовой площади, где в эти минуты продолжается большой праздничный концерт.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в рядах «Бессмертного полка» с фотографиями своих фронтовиков — отца, вернувшегося с фронта живым, и дяди, погибшего в 1945 году, прошел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы сейчас вместе прошли по Невскому проспекту с «Бессмертным полком». В каждой семье есть свой герой — тот, кто погиб за нашу Родину, кто подарил нам победу и жизнь. И сегодня эти герои вместе с нами. Наша задача — сохранить память о подвигах наших отцов и дедов и передать ее подрастающему поколению», — сказал Александр Беглов.