Беглов прошел в «Бессмертном полку» с портретами отца и погибшего дяди

Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прошел в составе шествия «Бессмертный полк» по Невскому проспекту Петербурга в День Победы. Он нес портрет своего дяди, Валентина Алексеевича Беглова, который погиб в 1945 году, в возрасте 23 лет, и был удостоен звания Герой Советского Союза.

Ранее сегодня на своей странице «ВКонтакте» врио губернатора рассказал, что в его семье в годы Великой Отечественной войны воевали все мужчины.

«С фронта не вернулись 22 человека… Вернулись только мой отец и его двоюродный брат. Из мужчин никого больше не осталось. Мужья, братья, отцы — все погибли», — написал Александр Беглов.

Он вспоминает, что в его детстве тема войны почти не обсуждалась в семье.

«Маме было очень сложно все это вспоминать. В 41-м году она получила похоронку на отца. Не поверила — думала, ошибка. Тогда ошибок таких много было. В 44-м году ошибок было уже мало — и новая похоронка. Но мать все равно ждала отца, верила. А он с 39-го прошел Халкин-Гол, Хасан. Финскую войну. Потом всю Отечественную. Потом снова Японскую. И вернулся с войны в конце 45 года», — рассказал историю своей семьи врио губернатора Санкт-Петербурга.

Портреты вернувшегося с фронта отца и погибшего дяди — «этих двух моих героев» — Беглов взял с собой на шествие «Бессмертный полк».