Киев, 9 мая, 2019, 16:34 — ИА Регнум. В Волынской области Украины совершено нападение на журналистов местного телеканала «Аверс». Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

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«Опять с кулаками на журналистов, — написал он. — … И она (молодая журналистка Мария Петручик), и её коллеги стали жертвами нападения, когда заинтересовались ресторанным досугом таможенников».

Томиленко добавил, что в результате нападения неизвестных пострадали оператор и водитель, а также была повреждена телекамера.

По его словам, сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, ведут поиски злоумышленников. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

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Как передавало ИА REGNUM, 4 мая в украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова.

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