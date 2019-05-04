Украинский журналист попал в реанимацию после жестокого избиения

Черкассы, Украина, , 15:15 — REGNUM Журналист Вадим Комаров подвергся жестокому избиению неизвестными в городе Черкассы. Об этом 4 мая сообщил в своём Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Томиленко рассказал, что черкасский журналист Вадим Комаров после избиения попал в реанимацию. Глава НСЖУ предположил, что нападение на Комарова может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Томиленко считает, что действия злоумышленников были направлены на запугивание работников СМИ, и потребовал от сотрудников правоохранительных органов «немедленной реакции» на случившееся.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай агрессивных действий против журналистов на Украине. Ранее ИА REGNUM сообщало о поджоге автомобиля главного редактора газеты «Заря» Владимира Писоцкого в городе Днепропетровске.

Глава НСЖУ Томиленко неоднократно заявлял, что безнаказанность за агрессивные действия против журналистов на Украине является наступлением на свободу слова.

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