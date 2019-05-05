Нападение на журналиста в Черкассах квалифицировано как покушение

Киев, , 16:39 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения на журналиста Вадима Комарова в украинском городе Черкассы переквалифицировано как покушение на умышленное убийство. Об этом 5 мая сообщил журналистам пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По словам Тракало, в настоящее время сотрудники полиции проводят спецмероприятия по установлению личности нападавшего на журналиста.

Напомним, украинский журналист Вадим Комаров был жестоко избит неизвестными злоумышленниками в городе Черкасы. В результате избиения журналист попал в реанимацию.

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) предположил, что нападение связано с профессиональной деятельностью пострадавшего, а действия злоумышленников направлены на запугивание Комарова и, в его лице, всех работников СМИ на Украине.

Также сообщалось, что по факту нападения изначально было возбуждено уголовное дело о причинении умышленного тяжкого телесного повреждения.

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