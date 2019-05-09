Москва, 9 мая, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Это наша Победа. Истории победителей.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

В 1940 году Георгия Шерстнёва призвали в армию. Служил в Иркутстке в пограничных войсках. 21 июня 1941 года его рота была в лагерях, а Шерстнёва назначили дневальным. На следующий день ранним утром к ним в лес приехала машина, из неё выскочил военный и приказал собрать всю роту, отменить зарядку и собрать всех возле радио, так как будет важное сообщение. Так услышали о начале Великой Отечественной войны.

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Николая Дебденко — участник парада Победы 24 июня 1945 года. Форма, увешанная боевыми орденами и медалями, говорила о том, что немало геройских минут пришлось пережить ему на той далёкой от нынешних поколений войне.

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Тамара Павловская (в девичестве Кондратьева) не была героем в том смысле, в каком мы привыкли это видеть в кино. Она не поднимала полки в атаку, не выносила раненых на себе с поля боя и не шла на Берлин. Она просто жила в то страшное время.

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Вера Кудинова родилась в 1930 году в деревне Ржевка Рязанской области. Зимой 1941 года в деревне Ржевка проходила линия фронта. Немецко-фашистские войска вели наступление на Москву. Вере Васильевне тогда было 11 лет.

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16-летний Дмитрий Черничкин остался единственным кормильцем для матери и восьми младших братьев и сестёр. А в 1943 году и сам ушёл на фронт. Воевал рядовым в качестве шофёра — доставлял боеприпасы на передовую и вывозил раненых.

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Тамара Симонова (в девичестве Карпова) всю жизнь проработала педагогом в педучилище города Черкесска. 5-летняя Томочка бегала на станцию к раненым «концерт показать» за солдатский гостинец.

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Когда началась война, Марии Бодрянцевой было всего восемь, и пока наши солдаты воевали с фашистами, она три года просила милостыню на улицах Берлина.

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19-летняя школьница Анна Стукова просила записать её на лётные курсы, но из-за небольшого роста и хрупкого телосложения она сначала стала медсестрой, а потом связистом и помощником артиллеристов, оказавшись на защите блокадного Ленинграда.

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Год рождения Александра Карпенко — 20 июня 1921 года — был очень тяжёлый не только для страны, но и для всего российского народа: только завершилась империалистическая война, а после — Гражданская война. Люди искали место, где можно было хотя бы выжить.

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Это наша Победа. Письма с фронта.

В первые месяцы войны в смертельной схватке с врагом погиб младший лейтенант Иван Колосов — кадровый танкист. Он регулярно писал письма Варе Журавлёвой. Они оказались в руках Варвары Петровны спустя 30 лет.

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После освобождения белорусского города Лиозно в 1944 году в одном из домов при разборе кирпичной кладки разрушенной печи найден маленький жёлтый конверт, прошитый нитками — письмо белорусской девочки Кати Сусаниной, отданной в рабство гитлеровскому помещику. В день своего 15-летия девочка решила покончить с собой.

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В январе 1944 года, когда украинский город Ровно освободили от фашистов, к командиру вошедшей в город стрелковой дивизии подошла местная жительница, которая передала небольшую пачку документов, принадлежащих танкистам. Речь о двух членах экипажа танка Т-26 43-й танковой дивизии: Павле Абрамове и Александре Голикове. Первому было 26, второму — 24 года. Весь день 28 июня 1941 года Абрамов и Голиков в одиночку вели бой с вошедшими в город фашистами. После их гибели потрясённые героизмом танкистов немцы приказали местным жителям похоронить их. Одна из горожанок припрятала у себя их документы: среди них было письмо жене Александра Голикова.

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20-летняя комсомолка из станицы Горячеводской Нина Попцова в годы Великой Отечественной войны прошла курсы медсестёр. По ночам она дежурила у тяжелораненых солдат и офицеров. Затем поступила в истребительный партизанский батальон. По заданию военного командования трижды проникала в тыл врага. Дважды благополучно переходила линию фронта и передавала необходимые сведения. Когда в третий раз она появилась на улицах Пятигорска, её арестовали немцы. В день гибели, 6 января 1943 года, Нина написала письмо матери.

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Николай Лалабеков — старший адъютант 331-го отдельного танкового батальона из состава 96-й отдельной танковой бригады имени Челябинского комсомола в подчинении 7-й гвардейской армии Степного фронта. Принимал участие в битве за Днепр, участвовал в обороне Воронежа, освобождал Белгород и Харьков. Убит 22 октября 1943 года во время Пятихатской наступательной операции при форсировании Днепра.

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Александр Малков встретил войну на трудовом фронте. Вскоре с матерью и сестрой Соней уехал в эвакуацию в Киров. Это была первая разлука с отцом, который остался в Москве. Александр был зачислен в Львовское военное пехотное училище. В феврале 1943 года был оправлен на фронт. Пал на поле боя в 19 лет.

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В январе 1942 года Хелена Кульман ушла в Красную Армию бойцом медсанбата 7-й эстонской стрелковой дивизии. Позже была направлена в Ленинград. Под именем Линды Туллиман прошла обучение в разведшколе. Была десантирована в тыл противника в районе города Тарту. 2 января 1943 года она была арестована на хуторе Ояэрэ Выруского района, где проживали её сестра с мужем. Вместе с ней были арестованы и все родственники. 6 марта 1943 года Хелена Кульман была расстреляна фашистом из организации «Омакайтсе».

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Иван Иванович Моргунов родился в 1912 году под Сталинградом. Участвовал в боях на Юго-Западном фронте — заместителем командира эскадрильи по политчасти. Произвел 13 боевых вылетов на бомбардировку войск противника. Был тяжело ранен. Участвовал в боях на Курской дуге.

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Письмо с фронта (полевая почта № 15 210, что соответствует 5-му Гвардейскому кавалерийскому полку) от Блажко Г. Е. в с. Кумановцы Хмельницкого района Винницкой области Ядвижен Таисии. Больше о бойце по фамилии Блажко с инициалами Г. Е. ничего не известно.

Маркел Ситников 12 августа 1942 года был призван в армию Самаровским райвоенкоматом Ханты-Мансийского национального округа. В 1943 году ушёл на фронт — Брянский, затем 1-й Украинский. В одном из боёв уничтожил семь немецких солдат, одного взял в плен. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией»; орденом Красной звезды и Отечественной войны второй степени.