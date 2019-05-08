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«Немец бежит без оглядки, так ему достаётся»: Радио REGNUM

Общество

Письмо Николая Лалабекова — участника обороны Воронежа, освобождения Белгорода и Харькова, битвы за Днепр

«Немец бежит без оглядки, так ему достаётся»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
День Победы

Москва, 8 мая 2019, 21:00 — REGNUM  

Николай Аркадьевич Лалабеков родился в 1919 году в городе Чарджоу Туркменской ССР. Старший адъютант 331-го отдельного танкового батальона из состава 96-й отдельной танковой бригады имени Челябинского комсомола в подчинении 7-й гвардейской армии Степного фронта.

Принимал участие в битве за Днепр, участвовал в обороне Воронежа, освобождал Белгород и Харьков. Во время Пятихатской наступательной операции при форсировании Днепра убит в бою 22 октября 1943 года.

Похоронен в братской могиле села Зоря Днепропетровской области.

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