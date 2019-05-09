Хабаровск, 9 мая, 2019, 09:23 — ИА Регнум. «Бессмертные полки» прошли по городам и сёлам Хабаровского края. В столице региона в акции приняли участие более 50 тыс. человек. В свободном порту Ванино с портретами родных — фронтовиков по улицам в торжественном строю прошли тысячи людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Бессмертный полк в Хабаровске

Ольга Демиденко ИА REGNUM Бессмертный полк в Ванино

Читайте также: Бессмертный полк во Владивостоке собрал больше 20 тысяч человек

Одной из особенностей акции «Бессмертный полк» стало исполнение песен военных лет — «Темная ночь», «День Победы», «Катюша» и других.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Бессмертный полк в Ванино

Вместе со всеми в колонне «Бессмертного полка» прошел губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его отец, Иван Кириллович Фургал — настоящий герой, участвовавший в боевых действиях на Дальнем Востоке.

«Отца призвали в 1943, он проходил обучение на Сахалине, воевал на Дальневосточном фронте. Я его запомнил, как очень порядочного и трудолюбивого человека. Отец воспитал десятерых детей. Для меня он всегда был и остается примером», — сказал Сергей Фургал.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Бессмертный полк в Хабаровске

В свободном порту Ванино в шествии «Бессмертного полка» приняли участие тысячи человек.

«Бессмертные полки» прошли во всех муниципалитетах Хабаровского края — от юга до севера. Везде люди вышли на улицы с портретами своих родных, отдавших жизни за Победу над фашизмом.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Бессмертный полк в Ванино

Как сообщало ИА REGNUM, «Бессмертные полки» сегодня, в День Победы, прошли по всем регионам Дальнего Востока. Во Владивостоке в акции приняли участие более 20 тыс. человек.