Бессмертный полк во Владивостоке собрал больше 20 тысяч человек

Владивосток, , 07:40 — REGNUM В День Победы во Владивостоке колонна «Бессмертного полка» вытянулась более чем на полкилометра. В колонне прошёл корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее организаторы заявляли, что в колонне планируют принять участие более 20 тысяч горожан, однако визуально участников было значительно больше: колонна растянулась более чем на полкилометра.

«В нашей семье и прадедушки и прабабушки принимали участие в Великой Отечественной войне, были награждены медалями и орденами и после войны прожили долгую жизнь», — рассказал участник «Бессмертного полка» Андрей.

Многие участники шествия имели элементы военной формы — у кого-то это была солдатская пилотка, а кто-то и вовсе был одет в галифе и гимнастёрку.

«Моя прабабушка была медсестрой полевого госпиталя, прошла войну с 1944 по 1945 год от Украины до Венгрии, была награждена орденом Красного Знамени, я горжусь памятью моей героини», — рассказала Ирина, медицинский работник.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Забайкальского края принимают участие в шествии «Бессмертного полка» в Чите. Тысячи людей идут под звуки популярной песни о Великой Отечественной войне «На безымянной высоте».