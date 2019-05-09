Благовещенск, 9 мая, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» в Благовещенске началось с улицы Трудовой и далее участники с портретами ветеранов Великой Отечественной войны продолжили движение по улице Ленина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АмурИнфо Бессмертный полк в Благовещенске

Читайте также: «Бессмертный полк» — не для рекламы: организаторы обратились к партиям

Людей объединяли песни военных лет, которые знают все. Со слезами на глазах пели «Катюшу», «День Победы», «Вставай страна огромная», пишет информагентство АмурИнфо.

АмурИнфо Бессмертный полк в Благовещенске

«Мы несли портрет прадеда — он несколько раз во время войны пытался сбежать на фронт, но его возвращали, так как он был ещё маленьким. Полноценное участие он принял уже в войне с японцами, чем мы очень гордимся», — рассказала участник шествия Виктория.

Житель Благовещенска Сергей вместе со всей семьей участвовал в акции «Бессмертный полк» в третий раз. Самое главное, говорит Сергей, чтобы больше не было войны.

«Бессмертный полк для меня — это память о тех, кто воевал и благодаря кому мы сейчас живём без войны. Главное, чтобы никогда больше не было войны. Если мы сейчас забудем то, что было, то жди новой войны. Сегодня память о нашем прошлом объединила десятки тысяч амурчан. Такая массовость впечатляет. Когда тысячи человек вместе кричат «ура», мурашки бегут по коже», — рассказал Сергей.

АмурИнфо Бессмертный полк в Благовещенске

Среди шествующих было много детей в военной форме. Некоторые участники шествия несли портреты Иосифа Сталина.

«У меня два портрета — моего дедушки Игната Степановича и Иосифа Виссарионовича Сталина. Потому что именно благодаря верховному главнокомандующему мы смогли победить в Великой Отечественной войне. Вера советского народа в этого человека помогла победить фашистов», — уверена Ирина.

Читайте также: Автор «Бессмертного полка»: «С гордостью неся штендер, помните о ещё живых»

Как сообщало ИА REGNUM, никто не забыт и ничто не забыто должно быть не девизом, а реально воплощённым делом. Ещё тысячи бойцов Красной Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны, не вспоминаются в День Победы поимённо. Об этом сообщил автор идеи «Бессмертный полка», сопредседатель общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель штаба движения в Тюменской области Геннадий Иванов.